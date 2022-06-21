憲法訴訟新制穩健運作 案件量成長近2倍

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（中央社記者林長順台北21日電）憲法訴訟法施行迄今屆滿5個月，憲法法庭書記廳廳長許辰舟今天表示，新制運作穩健順暢，案件量成長近2倍，將持續檢視實務運作問題，適時研議修正相關規定，優化制度運作。

許辰舟指出，新制最主要的改變，就是大法官審理組織法庭化、審理程序訴訟化、審理結果裁判化；新制同時增加人民參與憲法訴訟程序的機會，審查程序更加公開透明。

此外，新制將憲法訴訟案件類型化，法院的確定終局裁判也成為大法官憲法審查的客體，對於基本權的保障更加充足周密。

許辰舟表示，新制施行後，案件量成長近2倍，新制施行至5月底止，憲法法庭新收聲請案件計492件，每月平均新收98.4件；相較於舊制的大法官會議時期每月平均新收50件，成長約近2倍。

他說，人民聲請案件為大宗，至5月底止，以法規範及裁判憲法審查案件類型483件最多；如以聲請人的類型觀察，則人民聲請、法院聲請及立法委員聲請件數各占97.52%、2.28%、0.2%；地方自治保障案件2件，統一解釋法律及命令案件3件。

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許辰舟指出，憲法法庭公告今年言詞辯論庭期表，預定進行11次言詞辯論，目前已開庭進行6次；相較於民國82年至110年舊制大法官會議時期約28年間開庭行言詞辯論23次，新制公開法庭行言詞辯論審理案件件數大幅增加。

許辰舟強調，新制施行之前，已歷經3年的規劃與準備，憲法法庭書記廳會全力在行政上支援憲法法庭審判業務，也將持續檢視、蒐集憲法訴訟實務運作問題，適時研議修正憲法訴訟法及相關規定，以持續優化制度運作。（編輯：張銘坤）1110621