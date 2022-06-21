雲林議長前隨扈疑以毒品栽贓鄰居 遭判刑停職

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（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）雲林縣議會議長前隨扈、北港警分局黃姓偵查佐去年與黃姓鄰居發生細故遭縣警局懲處，黃員事後疑以毒品栽贓黃男持有，雲林地院上月依誣告罪判黃員2年6個月、褫奪公權3年，黃員昨天被停職。

雲林縣北港警分局今天表示，有關黃姓偵查佐涉犯故意犯誣告罪是分局自檢查處並報請雲林地檢署指揮偵辦，案發後黃員已不適任隨扈改調任制服警員，雲林地院上月一審判決，警政署在6月13日函文要求對黃姓偵查佐進行停職處分，分局簽辦昨天生效。

雲林地院判決文指出，黃姓偵查佐去年7月與黃姓鄰居等人發生口角和肢體衝突，遭新聞媒體報導後，黃員被處分，因此心生不滿伺機報復。黃員去年9月得知黃姓鄰居涉嫌毒品案，疑為讓黃姓鄰居受到刑事處分，透過不詳方式取得海洛因及安非他命各1包。

判決文提到，北港警分局去年9月前往黃姓鄰居家執行毒品案搜索，黃員手持割草機假裝在割草接近黃姓鄰居停在路旁的貨車，並把毒品丟置在其貨車後車斗內。

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判決書表示，警方第一次搜索無所獲，黃員打電給熟識的偵查員，並詢問「你們到底有沒有搜詳細一點」、「黃某會在後車斗亂搞」等，警方再度前往查看遂發現海洛因及安非他命各1包。

警方覺得事有蹊蹺，主動調閱現場監視器、手持攝影機影像，並報請雲林地檢署偵辦，並以誣告罪起訴黃員，雲林地院上月依誣告罪判黃員2年6個月、褫奪公權3年，全案可上訴。（編輯：黃世雅）1110621