漁光島溺水失蹤畢業生尋獲 救起已無生命跡象

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6名高中職畢業生21日到台南安平漁光島戲水時突遇大浪，其中1人失蹤。海巡署與台南市消防局人員晚間6時許尋獲失蹤的學生，但無生命跡象，已送往醫院急救。（海巡署南部分署第一一岸巡隊提供）中央社記者蔡孟妤台南傳真 111年6月21日

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（中央社記者蔡孟妤台南21日電）6名高中職畢業生今天到台南安平漁光島戲水時突遇大浪，其中1人失蹤。消防及海巡人員擴大搜尋後，晚間6時多尋獲失蹤的張姓學生，但無生命跡象，已送郭綜合醫院急救。

台南市政府消防局下午2時許獲報，6名畢業生相約前往台南安平漁光島戲水，因突遇大浪，其中3人溺水，有2人很快被同伴拉上岸，意識清楚送醫觀察，另1名張姓學生則失去蹤影。

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海巡署與台南市消防局在海域及岸際擴大搜尋，晚間6時21分接獲民眾通報，有疑似溺水者被沖到岸邊，消防人員將溺者拉上岸，確認為失蹤的張姓學生，但呈現OHCA（到院前心肺功能停止），隨即送往郭綜合醫院急救。

位於高雄的旗山農工校長蔣壁輝接受中央社記者電訪指出，溺水的3人為今年剛從旗山農工畢業的畢業生，目前學生家長都已從警消獲悉消息，校方也派教官趕往台南了解情況，並啟動校安通報，將持續協助家長處理後續事宜。（編輯：郭諭儒）1110621