國道開車雙手拿食物吃挨罰1.8萬 駕駛興訟敗訴

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（中央社記者劉世怡台北22日電）陳姓駕駛在國道開車時雙手因拿食物吃而未握方向盤，警察目睹攔停舉發。陳不服裁決所開罰新台幣1萬8000元興訟，法院日前認定，確實有危險駕車情形，判駕駛敗訴。可上訴。

判決指出，陳姓駕駛於民國110年12月10日下午4時許，行經國道3號南向路段時，因駕車時一邊開車一邊食用食物，使得雙手拿食物而未放置於方向盤上，國道公路警察局第六公路警察大隊竹林分隊員警駕駛警車目睹，當場攔停舉發並移送台北市交通事件裁決所處理。

後來，裁決所裁處駕駛罰鍰1萬8000元，記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習。駕駛不服原處分，提起本件行政訴訟，案件由台北地方法院行政訴訟庭審理。

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駕駛主張，他的車子並未搭載自動駕駛功能，無法在放開雙手情況下，卻能在速限內開在同一車道前進，並保持安全車距，就算他因為飲食需交替換手拿食物或飲水，也都只有短暫幾秒，並非長時間，請求撤銷原處分。

法院審理後認為，本件情形確實有「以危險方式在道路上駕駛汽車」違規行為，駕駛被依道路交通管理處罰條例裁處1萬8000元，記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習，並無違誤，本件訴請撤銷原處分為無理由，判駕駛敗訴，可上訴。（編輯：方沛清）1110622