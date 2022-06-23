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台中第二市場爆肢體衝突 5人送醫1人命危

2022/6/23 10:15
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（中央社記者蘇木春台中23日電）台中市第二市場內今天清晨，疑有多名顧客因點餐糾紛爆發肢體衝突，警方獲報到場將受傷的5人通報救護車送醫，其中1人命危，另一方人馬犯案後逃逸，全案警方正深入追查。

台中市消防局今天發布新聞訊息表示，上午6時23分獲報，中區台灣大道一段台中市公有第二零售市場內，有多人受傷需送醫，派遣中區、信義分隊，出動救護車多輛前往處理。

消防人員表示，到場時1名年約31歲男子已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送往澄清醫院平等院區救治，另有3男1女受傷，送往中國醫藥大學附設醫院治療，共計5人送醫。

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台中市警察局第一分局告訴中央社記者，警方今天上午獲報於第二市場內，有多人肢體衝突，立即派員趕赴現場，到場時已無糾紛情事，先行通報救護車，將受傷的5人協助送醫救治。

警方表示，經查現場人員稱雙方互不認識，因點餐消費起口角糾紛，進而引發肢體衝突，持現場桌椅攻擊，經調閱涉嫌人員逃離現場的3輛自小客車車號，現已鎖定車輛、以車追人，全案已鎖定特定犯嫌追緝中。（編輯：張雅淨）1110623

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