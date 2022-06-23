恩爸質疑值勤未說清病況 新北：據報後積極聯繫

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）恩恩爸爸質疑市府誰制定新北救護SOP，值勤消防員與護理師未清楚說明恩恩病況，誰該為送醫案負責；消防局表示，新北沒有自創SOP，獲報即積極聯繫醫院，等解除降載同意收治後立即送醫。

恩恩爸爸22日深夜在臉書、今天接受廣播訪問、接受聯訪時表示，他要尋找制訂防疫救護送醫流程由誰負責，且第一通的接線值勤員是否有明確把恩恩意識不清狀況，轉達給護理師；各單位都在詢問個資，護理師沒有向雙和醫院明確說明病況等，他提出多項質疑，要求新北市政府說明。

新北市衛生局今天針對其質疑回應表示，接獲通報就立即聯繫醫院安排就醫，市府並沒有「新北SOP」。全國各地方衛生局，執行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關作業，都依中央流行疫情指揮中心指引，包括疾病管制署於民國111年1月1日公告之「居家隔離檢疫或自主健康管理者接受醫療照護時之感染管制措施」。

消防局也回應說，救護送醫皆依照中央指引執行，並非新北市獨創，其他北部縣市，包括基隆及桃園也和新北同樣按中央指引執行。

至於恩恩爸爸質疑衛生局（衛生所）失聯，衛生局解釋，4月14日當天，新北確診人數達360人、居家隔離1萬多人，是全國最多；衛生所、衛生局電話量也暴增；當時防疫公衛人員都在崗位處理確診者、居隔者的疫調、匡列、採檢、送醫，及答覆各種民眾進線詢問的問題，電話無法接通是因為佔線，不是唱空城計。

恩恩爸爸質疑為何各單位要不斷重複詢問個資，衛生局說，依照中央對傳染病管理通報，確診者管理必須在中央法定傳染病系統查詢，接觸者管理則是在Trace（接觸者健康追蹤管理）系統。

衛生局說，這兩套系統互不相通，需要輸入個人資料才能查詢，而若要安排送醫，處理人員在交接過程，也需要確認患者的身分，以避免醫療錯誤，這是必要程序。

消防局回應說，依照消防署指引，防疫期間119應加強詢問病人TOCC（接觸史、旅遊史等），並通知後送醫院準備。

恩恩爸爸質疑衛生局和雙和醫院沒有通聯電話錄音檔案，衛生局表示，目前使用的電話系統是民國104年建置，沒有設置錄音系統；只有少數稽查、檢舉專線有外掛錄音設備，這些當遇有爭議案件需要時才會啟動。

衛生局說，一般行政電話、專責處理防疫業務的疾病管制科電話、中和衛生所，都沒有設置錄音系統，因此沒有任何錄音檔。關於這一點，6月2日家屬到新北市政府親取資料時，衛生局副局長高淑真有當面清楚說明過。

至於雙和醫院在4月14日（恩恩送醫當天）是否不收COVID-19病患，衛生局說，因雙和醫院4月13日有多名急診醫護確診，急診採取分區清消及降載措施。當天晚間6時22分消防局致電雙和醫院，因降載無法收治；6時25分消防局聯絡衛生局，衛生局人員主動詢問，發現患者有紫斑症狀，立即連絡醫院安排專責病房收治。

消防局說，119聯絡雙和醫院後，即由感染控制單位評估及收治。前一日雙和醫院急診室發生院內感染事件，正在降載應變，因此，恩恩媽媽報案時，仍未完全恢復正常收治量能；消防分隊在稍早收到119通報雙和醫院降載，所以，當接獲要將恩恩送醫時，必須回電給119勤務中心再度確認是否可以收治、送醫。

恩恩爸爸今天也質疑消防值勤員與護理師沒有清楚說明恩恩病況，消防局說，第一通報案電話進線119後，消防值勤員瞭解為緊急狀況後，即積極聯繫衛生單位及急救責任醫院。

消防局說，關於救護員的插話，提醒詢問恩媽是否有打多重管道1922等單位求救，並沒有影響消防局後續緊急派遣流程，仍積極找到收治醫院，將病況緊急的恩恩送往醫院。（編輯：李錫璋）1110623