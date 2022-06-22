恩恩爸爸：侯友宜去留選民決定 政務官要下台

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（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北22日電）新北市長侯友宜今天說，對恩恩送醫案的司法調查結果，將負起完全責任；恩恩父親今天晚間表示，民選市長是否下台由選民決定，他堅持要求消防局長、衛生局長必須下台。

新北市長侯友宜今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫應變會議中表示，確診兒童恩恩過世，他自己有相同經歷感同身受；對無法保護市民安全，錄音檔外流傷害家屬、防疫人員遭抨擊，他深感愧疚並將自我檢討，負起所有的責任。

恩恩的父親林先生今晚在政論節目中指出，鏡週刊登出錄音檔前有與他照會，他也告知妻子此事，兩人都認為公布錄音有助於公布真相，昨天一直陪伴妻子身邊，精神狀況還好。

林先生說，侯友宜是民選市長，是否要下台要由選民決定；但他堅持2名政務官要下台，衛生局長陳潤秋沒有設置衛生單位24小時的緊急聯繫，並且搞失聯；消防局長黃德清讓基層幫忙背負壓力，消防局甚至控告前消防隊員，只是為了掩護失誤。

民主進步黨新北市議員何博文在政論節目表示，新北市府沒有將機關橫向聯繫的通話錄音讓中央知道，侯友宜說要負責任，究竟要負起什麼責任，連一句真誠道歉都沒有。政論節目主持人周玉蔻也表示，侯友宜說要負起責任，完全是空話，砲轟侯友宜應下台。

新北市新聞局長張愛晶晚間接受電訪表示，侯友宜上午已誠懇說明態度，也感同身受，市府重申侯友宜對司法調查負起責任的態度。

衛生局發言人高詩琪稍早告訴中央社記者，衛生局都有24小時的防疫專線，且衛生局、衛生所沒有搞失蹤，更沒有空城，都堅守崗位從事防疫任務。（編輯：郭諭儒）1110622