恩恩爸質疑：報案時值勤員是否將病況轉達護理師

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）恩恩爸爸22日深夜在臉書貼文表示，他要尋找制訂消防局送醫流程的負責人，且恩恩媽媽向119消防局報案時，第一通的接線值勤員是否有明確把恩恩意識不清狀況，轉達給護理師。

恩恩爸爸林先生22日深夜在臉書（Facebook）貼文表示，他要透過鏡週刊公布的錄音檔，才聽得到橫向聯繫過程，感到相當諷刺。

林先生表示，反覆聆聽錄音檔並比對手邊簡略的橫向通聯紀錄表後產生疑問，這些疑問包括，誰制定新北消防局救護送醫的SOP（標準作業流程），誰該為此負責。

他還要追究，新北衛生局（中和衛生所）失聯的原因，當下的指揮官是誰。而且，消防局和衛生局人員，對於病況的詢問太少，為何要不斷重複問個資，先進的防疫派遣系統在哪裡。

林先生說，新北衛生局和衛生福利部雙和醫院的通聯記錄和電話錄音，檔案紀錄在哪。雙和醫院在4月14日（恩恩送醫當天）有不收COVID-19病患嗎？為什麼消防分隊還要回頭找勤務中心確認「不是有通報不收？」衛生局怎麼通報聯繫的？消防局救護科是怎麼布達的。

林先生並質疑，當恩恩媽媽報案時，消防局第一通的接線值勤員，是否有明確把恩恩意識不清狀況，轉達給施小姐（護理師）嗎，當下勤務中心的指揮狀況如何，當日指揮官是誰。

他說，恩媽在第一通電話已告知恩恩昏迷，「為什麼沒有判斷要緊急派車處置，卻要我們打1922」。

林先生希望新北市政府針對疑問好好地說明，市長侯友宜要具體的扛起責任，就是發起市府內部的行政調查，也提供4月下旬新北市政府內部的調查報告，及市府提供給CDC（衛生福利部疾病管制署）的調查報告，讓一切攤在陽光下，讓整件事情的真相一清二楚。（編輯： 陳正健）1110623