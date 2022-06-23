綠促侯友宜回應恩恩爸爸訴求 公布檢討報告

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（中央社記者溫貴香、王揚宇台北23日電）民進黨今天表示，新北市長侯友宜說「負起全責」，但連一句向恩恩家屬的致歉都沒有，呼籲侯友宜正面回應恩恩爸爸所提7大疑點與3訴求，並立即啟動「侯市府行政調查」並公布「內部檢討報告」。

民進黨發言人黃彩玲上午表示，被曝光的11個音檔，證明侯友宜處理恩恩案有明顯疏失，恩恩父親詳列「7大疑點」，盼侯友宜、侯市府能正面說明，同時提出「3大訴求」，包括衛生局與消防局兩位局長下台、侯市長立刻負起完全責任，及新北市政府應成立真相調查小組，並向市議會報告。

黃彩玲說，只有完整的調查並公布內部檢討報告，把真相攤在陽光下檢視，才能真正改善侯市府的SOP，防止憾事再發生。

此外，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副幹事長黃世杰、副書記長林楚茵、副書記長王美惠今天召開輿情回應記者會，對於新北市「恩恩」事件等議題，提出說明。

鄭運鵬說，發生2個多月的「恩恩」事件，家屬要求新北市政府負起責任，但侯友宜卻吃案、演戲給家屬看，國民黨也冷血的躲起來。

鄭運鵬呼籲，國民黨從中央黨部到立法院黨團、新北市議會黨團拿出良心，不要消費往生者的生命，如果真的有心，就要求侯友宜公布真相，不要打壓洩漏資料的人，也不要放任網路支持者攻擊恩恩爸爸。

林楚茵說，國民黨新北市議員為了捍衛侯友宜、配合侯友宜吃案，竟然讓真相被消失，如果國民黨真的在乎生命，就應該讓案子水落石出，不該用過去的威權方式，讓案子被消失。

王美惠指出，希望侯友宜要拿出魄力，不要耍嘴皮子，趕快拿出真相，有問題的地方就趕快改進。

黃世杰表示，恩恩爸爸只是想要真相，但侯友宜跟國民黨從上到下，看不出有願意誠懇檢討的地方，而侯友宜領導的新北市政府，不是甩鍋給1922，就是檢討受害者，一個政府面對問題是用說謊的方式來處理，令人覺得遺憾。（編輯：翟思嘉）1110623