高市下水道工程意外 工人昏倒救出無生命跡象

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高雄市鼓山區24日上午發生工安意外，林姓工人進入下水道時疑發現空氣不佳，準備回到地面卻不慎掉落昏倒，救護人員緊急將他救出送醫，現場已拉起封鎖線。（高市鼓山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年6月24日

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）高雄鼓山區今天上午發生工安意外，林姓工人進入下水道作業時疑發現空氣不佳，但卻在上來時不慎跌落昏倒，同事通報救護人員將他救出，但林男已無生命跡象，送醫急救中。

高雄市政府警察局鼓山分局中午向中央社記者指出，28歲林姓工人上午11時許和同事在鼓山區大順一路進行下水道維護工程。但他進入下水道時疑發現空氣不佳，準備回到地面，但卻不慎掉落昏倒，一同作業的同事發現異狀進去救他，但馬上身體不適，立即報警通知救護車。

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高市消防局出動14車24人前往救援，並通知水利局、勞工局勞動檢查處、工務局，現場發現3名傷者（其中2人已自行脫困，林男仍在下水道內），救護人員將林男救出時，林男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），送往高雄醫學大學附設中和紀念醫院急救。現場則由轄區鼓山分局龍華所員警進行交管。

此外，另有一名年約48歲林男同事也有肢體無力症狀，意識清醒，由救護車送往高雄榮民總醫院。（編輯：謝雅竹）1110624