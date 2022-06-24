矯正署擴大推動假牙補助方案 50名收容人受惠

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（中央社記者蕭博文台北24日電）法務部今天表示，矯正署今年推出「好生涯（牙）．就幸福」裝置假牙補助方案，將有50名感染HIV的經濟困難收容人受惠，916萬元經費由王詹樣公益信託贊助。

法務部發布新聞稿表示，矯正署與台塑企業創辦人捐助成立的「王詹樣公益信託」長期合作，包含協助毒癮愛滋收容人的「彩虹計畫」及推動毒品犯收容人戒毒班的「向陽計畫」，教化成效卓著。

新聞稿指出，法務部長蔡清祥於民國109年間發現宜蘭監獄17名HIV（愛滋病毒）收容人牙齒崩壞，影響日常起居及生活品質；經部長積極奔走，再度獲得王詹樣公益信託贊助，協助這17名經濟弱勢的HIV收容人裝設假牙。

法務部表示，延續在宜蘭監獄幫助裝設假牙、成功感化收容人的經驗，今年推出「好生涯（牙）．就幸福」裝置假牙補助方案，推廣至台北監獄、台南監獄、高雄監獄、高雄女子監獄等4所矯正機關。

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法務部說，補助金額高達新台幣916萬3140元，將有50名感染HIV的經濟困難收容人受惠，其中高雄女子監獄共有10名女收容人受益，並從今天起分批由長期合作的牙醫師入監協助裝設假牙，並將陸續在另外3所監獄辦理。

新聞稿指出，透過假牙製作的醫療服務及公益活動，將能徹底改善這些收容人的生活品質，進而提升人際互動往來，並能健全心理素質及培養健康身心，同時也藉由牙口的改變，重塑自信人生，潛移默化社會互助之情，以達深化矯正機關生命教育的具體意涵。（編輯：李錫璋）1110624