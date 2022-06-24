恩恩血氧值 新北消防堅稱恩恩媽提供

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市消防局今天表示，將恩恩送醫的救護員抵達後，確實由恩恩媽媽告知恩恩血氧是80幾，在救護車也是依家屬數據回報；但實際測不到故填寫「無法測量」紀錄，這些禁得起檢視。

新北市政府消防局長黃德清下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會，回答中央社記者提問時表示，消防局已多次向當天處理的救護同仁確認，救護車抵達現場，救護人員進入屋內時，確實有詢問恩恩媽媽，小孩的血氧值是多少。

黃德清說，恩恩媽媽有說出恩恩的血氧是80幾，同時，救護同仁觀察恩恩膚色有發紺（臉色發紫）狀況，就立即給予氧氣治療的處置；並在送醫的過程也嘗試測量恩恩的血氧值，但依舊測量不到，仍持續給予氧氣。

黃德清說，因為車程很短，救護車大約在1分鐘就抵達醫院，救護人員在車上有回報119勤務中心，恩恩的血氧值是80幾，這數據是家屬告知的。他強調，重點是在病患家中時，發現恩恩膚色發紫，就立即給予氧氣治療。

恩恩爸爸今天表示，對新北消防局說法，家屬提供恩恩血氧濃度數據80，這讓他感到驚訝與憤怒；他求證妻子當時並未這樣說，希望提供當時救護的錄影比對。

黃德清說，救護人員是在恩恩的家中詢問恩恩媽媽，送醫病患的血氧值，當時雙方的對話並沒有錄影。

消防局說，救護送醫流程中，救護人員到達現場都會詢問家屬病患的狀況；疫情期間對確診者送醫，緊急醫療救護人員會身穿防護裝備、隔離衣出勤，身上並沒有攜帶錄影器材。

至於救護車上的送醫過程錄影畫面，消防局告訴記者，平時會錄影，但由於疫情期間，救護車還會加裝防疫隔板，隔板會遮蔽錄影鏡頭，不會錄到救護過程的畫面，但相關對話過程，從外洩的錄音檔也都可知悉，這些都可供外界檢視。

消防局說，救護人員到場、送醫途中，都測量不到恩恩的血氧值，因此紀錄表填據實填寫「無法測量」；至於無線電回報勤務中心的血氧值80，是救護人員當時詢問恩恩媽媽所提供的。但當時問答過程並沒有錄影，若家屬仍有疑義也只能回歸司法調查，釐清真相。

消防局說，於民國108年9月啟用電子化救護紀錄系統，送醫過程測量數據都會以平板電腦輸入，上傳雲端紀錄，所有的電子軌跡都有記錄，沒必要修改、也不能任意竄改，如果當時真的確實測量到血氧值80，就據實填寫即可，這些數據也禁得起檢驗。（編輯：李錫璋）1110624