屏東赤膊醉漢攔女子去路 涉強制罪送辦

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）屏東23歲廖姓男子，今天凌晨只穿著內褲就到超商，甚至攔住上車要離去的女子去路，警方認為廖男已觸犯強制罪嫌，將移送偵辦。對於自己脫序行為，廖男酒醒後稱毫無印象。

屏東2名女子今天凌晨2時許，在市區超商買完東西要上車時，遭到1名只穿內褲的廖姓男子攀談，女子嚇得趕緊上車並反鎖車門，未料廖男又是拉車門又是爆打車窗，讓女子嚇得驚聲尖叫，趕緊報警處理。

屏東縣政府警察局屏東分局今天發布新聞稿指出，26日凌晨2時許，獲報趕往現場，看見23歲廖姓男子在跟報案女子攀談，女子表示並不認識廖男，但人車皆未損害，報案女子接受廖男道歉後離去。

警方表示，因廖男酒氣未退，將他保護管束，後來廖男酒醒後也不記得自己怎麼會脫到只剩1條內褲就跑到超商裡，對於整晚的脫序行為也毫無印象，也對自己的行為感到非常抱歉。

警方指出，後經調閱監視器，發現廖男酒後行為涉及強制罪嫌，全案依刑法強制罪移送台灣屏東地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1110626