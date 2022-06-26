新竹輪胎行縱火釀8死 告別式莊嚴溫馨

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（中央社記者魯鋼駿新竹市26日電）新竹市正義輪胎行15日遭縱火釀陳家8人身亡，告別式於今天舉行，靈堂上擺放的是死者生前的日常照片，搭配現場粉紅、白色等色系布置，場面莊嚴溫馨。

陳家今天在新竹市生命紀念園區舉行公祭，新竹市副市長沈慧虹也到場上香致意、關心家屬，市府除了在火警發生後，提供家屬慰問金與救助金，後續生活重建、法律及心理諮商需求，也將持續提供家屬關懷及協助。

這場告別式在新竹市生命園區中最大禮廳景行廳舉行，靈堂上選用的是陳家8名亡者生前的生活照片，笑容甜美，現場布置以粉紅、白色等溫馨色系為主，場外還有粉色大愛心寫著「永遠的約定」、「謝謝您們今生陪伴」、「善念祝福、送愛遠行」等字，場面莊嚴溫馨。

不少親友現身告別式場，家祭時也依輩分上前哀悼、叩拜，陳家大兒子在公祭時說出多次「我愛你」，表達對母親和妻小的愛與不捨，令人鼻酸。

市府人員表示，由於有4名亡者都是孩童，家族中沒有平輩或晚輩，只能由現場來賓家屬代為上香。8名亡者將依傳統流程火化後，進納骨塔。

至於縱火的二兒子陳彥翔，目前雖已拔管，能自主呼吸，但仍在醫院加護病房觀察中，無法出席今天告別式，而警方也需要等他完全恢復健康才能製作筆錄，進一步釐清案情。

新竹市東大路一段正義輪胎行15日晚間發生火警，4名大人、4名小孩葬身火海，起火原因疑為陳彥翔與家人吵架後，憤而買汽油潑灑縱火。（編輯：方沛清）1110626