台中失聯移工肇逃案 專勤隊再查獲雇主與仲介

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（中央社記者蘇木春台中28日電）台中市失聯移工肇逃案，台中市專勤隊持續追查，查獲仲介工作的越南籍胡姓移工，及違法雇用這群失聯移工的台灣籍塗姓男子等3人，全案詢問後，都被依違反就業服務法送辦。

越南籍24歲阮姓失聯移工，6月2日駕駛廂型車載其他5名移工，行經台中市龍井區一處路口時，疑因闖紅燈撞上騎機車的27歲陳女，阮男未下車查看女子傷勢便逃逸，警方日前陸續將阮男等6人逮捕法辦。

移民署中區事務大隊台中市專勤隊今天發布新聞表示，越南籍失聯移工駕駛車輛撞傷女子後肇事逃逸案，引起社會矚目，檢方指揮台中市專勤隊及台中市警察局烏日分局，陸續傳詢相關非法雇主到案，並追查非法仲介。

專勤隊指出，這群失聯移工在工地非法工作，起初阮男除肇事逃逸外，還被指為仲介工作的領頭羊，經辦案人員深入追查，發現其中綽號「阿東」的越南籍26歲胡男，才是幕後的非法仲介。

專勤隊查出，胡男靠著中文好、人脈廣，帶領越南同鄉承包板模工作，台灣籍52歲塗男、51歲王女與43歲陳男，為工地小承包商，透過胡男違法聘用失聯移工，前往台中市龍井、彰化縣二林等地工作，阮男等人便是自塗男的工地下班途中，發生交通意外。

辦案人員全案詢問後，將塗男等人依違反就業服務法，移送台中地檢署偵辦。

專勤隊呼籲，移民署持續執行失聯移工查察勤務，追查非法仲介及雇主，依照就業服務法規定，未經許可僱用外國人工作，將處新台幣15萬至75萬元罰鍰，5年內若再犯將有3年以下有期徒刑處罰，民眾切勿以身試法。（編輯：黃世雅）1110628