人力銀行總裁林文雄 控子媳返還3公司勝訴

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（中央社記者劉世怡台北29日電）某人力銀行總裁林文雄提起「請求返還借名登記公司資本額」訴訟，要求長子林中一夫婦須將3家公司返還。台北地院日前判決，林文雄勝訴，3公司須變更為林文雄名下。可上訴。

台北地方法院判決指出，林文雄提告主張，民國80年代起，因風聞政府將開放引進外籍勞工，因而創立東南亞集團，設立外籍勞工通訊社、東南亞勞工供應資訊社，後來為擴大營業規模，申請設立東南亞人力資源管理顧問公司。

林文雄主張，81年9月初他將所需的新台幣1000萬元存入籌備處帳戶前，與兒子林中一約定，以林中一名義登記為該公司出資額的股東及負責人，之後欲再擴張經營規模，再與林中一約定由其擔任東南亞真好公司出資額及負責人，媳婦、林中一配偶任另一出名公司的股東及負責人。

林文雄說，他是東南亞人力、東南亞真好公司、東南亞國際公司的實際設立、出資及經營者，他要終止借名登記，請求法院判命林中一夫妻返還登記名義。

台北地院日前認定，3家公司都是林文雄調度資金而設立，至其資金來源是本人出資或向他人借資成立，此另涉及是否應依法補足股款及是否涉及刑事責任等問題。

北院判決，林中一夫婦須將南亞人力資源管理等3家公司辦理變更登記為林文雄名下。（編輯：李錫璋）1110629