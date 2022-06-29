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港府擺明為難媒體 突禁法新社明報等記者採訪七一
首頁 / 社會

南投名間民宅雨天竄火舌 報案人指雷擊後冒煙

2022/6/29 20:43
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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）南投縣竹山鎮、名間鄉等地下午出現大雷雨，除竹山交流道路段再度大淹水，道路彷彿變汪洋，還有民眾報案指名間鄉一棟民宅遭雷擊後冒煙起火，消防隊趕往灌救，所幸無人傷亡。

交通部中央氣象局今天下午針對苗栗縣、雲林縣、南投縣、台中市、彰化縣發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊、溪水暴漲；南投縣內對流胞下午分布竹山鎮、中寮鄉、集集鎮等地，南投市雷聲隆隆伴隨不小雨勢，台3線靠近國道3號竹山交流道路段再次淹水。

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名間鄉下午也下起大雷雨，有民眾向南投縣消防局報案指出，看見名間鄉仁和巷一棟民宅上方出現閃電後不久便冒煙起火，消防局立即派遣中寮、南投、名間、松柏嶺、爽文、草屯、集集分隊共13車、39人趕往搶救。

消防局指出，人車趕抵時，這棟民宅已有明顯火勢，立即拉起多條水線灌救，台電也派員協助斷電，下午4時6分火勢控制、4時31分火勢撲滅、傍晚6時3分殘火處理結束，這棟民宅1、2樓起火，燃燒面積約350平方公尺，無人傷亡，確切起火原因待火調釐清。（編輯：陳仁華）1110629

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