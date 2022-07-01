黃子洋酒駕案判7年10月 受害家屬批零容忍淪口號

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）男子黃子洋酒駕衝撞林家釀1死3傷案，高雄地院今天依酒駕致死等罪判7年10月。受害林姓男子痛批根本輕判，刑度不符社會期待，難道酒駕零容忍只是口號，盼以殺人罪重判。

高雄地方法院上午10時針對38歲黃子洋涉酒駕殺人案開庭宣判，法官依酒駕致死等罪判處黃子洋有期徒刑7年10個月徒刑，他聆判後沒有太多情緒變化，受害林姓男子則未出庭，法官宣判後將黃子洋還押。

「這不是輕判嗎？」受害林男接受媒體電訪質疑，法務部雖然曾重申酒駕零容忍，重懲酒駕，但從今天的判決來看顯然只是危機處理，「難道酒駕零容忍只是口號？是要被害家屬零容忍嗎？這樣的判決符合社會期待嗎？」希望能以不確定故意殺人罪量刑。

林男表示，待收到判決書後和律師討論是否上訴。他也痛批對方沒有和解誠意，對受害家庭提出要求一概不理。黃子洋曾表明願拿名下房產贖罪，但林男說，即使林家取得黃子洋過戶房產，也因房子仍有貸款利息需支付，且過戶可能衍生的稅負等，無法負擔。加上自己目前三餐都還要別人照顧，未來也無法處理黃子洋過戶的房產，這樣和解沒有意義，只能繼續走完民事求償程序。

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高雄地檢署則指出，檢警案發後全力偵辦縝密蒐證，將被告酒駕肇事前後歷程完整調查，對於被告具有不確定故意殺人犯意，起訴書均已詳實論證與說明，並請求法院從嚴從重論罪處刑，以資儆懲。但判決結果僅從輕認定酒駕致死罪，令人遺憾。檢方擬於收受判決後研究判決理由，並參考被害家屬意見，依法提起上訴，以求妥適裁判。

有酒駕前科的黃子洋去年12月26日酒後開車，上車後一路狂飆、闖紅燈、急煞，最後在愛河畔河東路、國民街口撞上林家4口釀1死3傷。高雄地檢署案發後第18天偵結，依公共危險、殺人罪起訴建請重判。（編輯：郭諭儒）1110701