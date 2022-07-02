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澎湖釣客折返收拾裝具失聯 警消觀音亭海域搜尋

2022/7/2 18:33（7/2 18:46 更新）
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馬公許姓民眾2日上午出海釣魚，疑因部分裝具未帶回，折返收拾卻失去音訊，澎湖警消獲報在觀音亭海域搜尋中。（澎湖消防局提供）中央社 111年7月2日
馬公許姓民眾2日上午出海釣魚，疑因部分裝具未帶回，折返收拾卻失去音訊，澎湖警消獲報在觀音亭海域搜尋中。（澎湖消防局提供）中央社 111年7月2日
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（中央社澎湖縣2日電）馬公許姓民眾今天出海釣魚，疑因部分裝具未帶回，再折返收拾時，失去音訊，澎湖警消與空勤直升機在觀音亭海域搜尋中。

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澎湖消防局今天下午1時許接獲報案指出，現年73歲許姓民眾上午前往馬公觀音亭海域「踢圈」（用軟質橡膠等材質所做的浮動小船，以腳當划漿）釣魚，在9時返回上岸並收拾裝具返家，11時許因「踢圈」部分裝具遺留在現場，自己再騎車前往觀音亭收拾，自此失去音訊，機車、拖鞋等還留在觀音亭虹橋下的現場。

澎湖消防局由大隊長陳正宜率一艇10人在觀音亭岸際與海域搜尋，空勤直升機也在下午3時加入空中搜尋，並透過航行附近海域船隻協助搜尋，截至目前尚無進一步發現。（編輯：謝雅竹）1110702

馬公許姓民眾2日上午出海釣魚，疑因部分裝具遺留在現場，自己再騎車前往觀音亭收拾，自此失去音訊，澎湖警消獲報前往協助搜尋。（澎湖消防局提供）中央社 111年7月2日
馬公許姓民眾2日上午出海釣魚，疑因部分裝具遺留在現場，自己再騎車前往觀音亭收拾，自此失去音訊，澎湖警消獲報前往協助搜尋。（澎湖消防局提供）中央社 111年7月2日
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