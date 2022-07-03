花壇鄉民代表曾文志陳屍住處 初步排除外力介入

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（中央社記者蕭博陽彰化縣3日電）花壇鄉民代表曾文志今天被發現陳屍住處床上，彰化警方目前未發現外力介入情形，待檢方進一步相驗釐清；據了解，曾文志長期吃藥控制慢性病等，突然離世讓親友、選民很震驚。

轄區彰化縣警察局彰化分局初步調查，曾文志友人下午到住處拜訪，但許久無人應門，友人認為有異狀，趕緊聯繫曾文志女兒會同警方到場，並與警方進屋查看，發現曾文志躺在床上，無呼吸、心跳，身體明顯僵硬，現場未發現打鬥跡證，詳細死因待檢方相驗。

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據了解，曾文志長期吃藥控制慢性病等身體不適，昨天晚間還被看到「好好的」；消防局接獲救護勤務指需要破門，派遣1輛消防車、1輛救護車趕往，到場時，警方會同親屬已在屋內處置，由於曾文志躺在床上明顯死亡，未由救護車送醫，交由檢警會同家屬處理後續。

根據選舉公報資料，曾文志於民國47年5月20日出生，僑愛國小畢業、花壇國中畢業、員林農工肄業，經歷包含彰化縣葬儀公會理事、花壇鄉義消顧問、蓮美禮儀社負責人等，政見為增設維護鄉內監視系統、重視社會福利、督促鄉公所建設、勤快服務鄉親等。（編輯：黃世雅）1110703