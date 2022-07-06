禮儀公司組詐騙集團 以投資虛擬貨幣詐財

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（中央社記者盧太城台東縣6日電）台東謝姓禮儀公司負責人吸收年輕人組犯罪集團，以投資虛擬貨幣、股市，讓被害人落入圈套受騙，警方陸續逮捕集團10名成員移送偵辦，清查有65人受騙。

台東縣警察局台東分局今天發布新聞稿表示，台東分局於去年12月攔獲提領贓款車手，隨即成立專案小組全力追查，透過金流、影像及跟監蒐證發現謝姓犯嫌主導之詐欺集團，並於今年4月起至今逮獲該詐騙集團等10餘人到案，有4名犯嫌羈押，目前仍有2人在押中。

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台東分局表示，謝姓主嫌從事禮儀公司，招攬吸收旗下小弟，自組犯罪集團，以投資虛擬貨幣、股市等為由，向被害人宣稱能輕鬆賺錢穩賺不賠，讓民眾誤入圈套進而受騙上當，被害人警覺遭詐欺時，即與被害人解除好友、強制將被害人退出群組或已讀不回等手法，使被害人付出之金錢石沉大海。

警方表示，經清查被害人多達65名，遭詐騙總金額高達新台幣數千萬元，全案訊後依詐欺及組織犯罪條例等罪嫌移送台東地方檢察署偵辦。（編輯：黃世雅）1110706