雙載機車撞山壁 無照駕駛少年亡乘客輕傷

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）無駕照的陳姓少年今天騎機車載馮姓男子行經台14線仁愛鄉南豐村路段，在一處彎道自撞山壁，並連人帶車摔進水溝，陳男頭部重創當場死亡，乘客馮男輕傷，警初步研判失控釀禍。

16歲陳姓少年今天騎機車載19歲馮姓男子行經省道台14線指標69.2公里處仁愛鄉南豐村路段，不慎失控打滑自撞山壁，接著連人帶車摔進水溝，後座馮男爬起後趕緊查看少年傷勢並報案求助，消防局救護車趕到場，發現陳姓少年頭顱破裂，明顯死亡，後續交警方處理。

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南投縣警察局仁愛分局初步調查，陳姓少年無駕照，國中畢業未再升學，今天要到仁愛鄉工作，陳男疑為練習騎機車而請求馮男讓他操控，接著雙載由埔里鎮往仁愛鄉行駛，行經一處彎道失控撞山壁，駕駛少年當場死亡、乘客馮男輕傷，暫未查出酒駕情事。

警方表示，事故機車登記在馮男母親名下，事故原因疑似車速不當、路況不熟，道路養護機關交通部公路總局現場勘查道路無油漬，將報請檢察官相驗並進一步調查事故過程；同步釐清馮男借機車給無駕照的陳姓少年騎乘是否涉犯過失致人於死罪嫌。（編輯：謝雅竹）1110707