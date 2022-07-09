因應審判結構變化 最高檢公開徵選檢察官助陣

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（中央社記者蕭博文台北9日電）最高檢察署表示，因應憲法訴訟、最高法院言詞辯論常態化帶來的審判結構變化，今年首度採公開方式徵選一、二審檢察官調派最高檢，期望延攬精通外語、法律研究人才。

最高檢官員今天說，以調辦事方式延攬檢察官加入最高檢的作法行之多年，例如已退休的陳瑞仁檢察官即是以調辦事的方式加入最高檢訴訟組，讓最高檢的法律研析、蒞庭論述如虎添翼。

官員表示，檢察總長邢泰釗上任後即著手打造堅實訴訟組，以因應憲法訴訟、最高法院言詞辯論常態化，特別是最高法院已調派多名二審法官辦理審判事務，審判結構已經不同。

官員指出，檢察總長為廣徵人才，決定自今年起採用公開徵選方式，讓有能力、有意願的檢察官得以主動參加徵選，另考量二審檢察官經驗佳，一審也不乏曾出國進修的優秀檢察官，決定徵選一、二審檢察官共2名。

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最高檢昨天已發布徵選公告，希望延攬精通英文、日文或德文的檢察官到最高檢，從事憲法訴訟、最高法院大法庭、第三審上訴案件的法令研析，並蒐集國內外學理與實務判解、強化蒞庭論述。

公告指出，有意參與徵選的檢察官在徵得機關首長同意後，應於7月15日下班前報名；最高檢將擇優遴選，獲選人員並依規定報部轉送法務部檢察官人事審議委員會審議通過後陳報部長核定，將自8月31日起調最高檢辦事。（編輯：戴光育）1110709