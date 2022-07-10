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英國籍男子居留期滿假出境 擅離桃機高雄就逮

2022/7/10 15:10（7/10 15:16 更新）
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（中央社記者葉臻桃園機場10日電）航警局今天表示，桃園機場有英國籍男子因居留期滿卻想留在台灣，昨天進入管制區後未登機就離開，在高雄被警方查獲，將依民用航空法及移民署相關規定進行裁處。

警政署航空警察局發布新聞稿表示，昨天接獲航空公司通報，某英國籍男性旅客，原訂在桃園國際機場搭乘上午11時40分起飛往英國航班，卻未登機。

警方表示，經調閱相關監視器，發現這名英國籍男子在登機前，擅自離開管制區並搭乘計程車離去，警方昨天晚間9時許在高雄市將他尋獲。

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警方表示，這名英國籍男子供稱，因為7月10日即將逾期停留，以為證照查驗後即屬出境，才擅自離開管制區；全案除依民用航空法裁處外，另將由內政部移民署依相關規定裁處。

警方表示，依據民用航空法第119-3條規定，擅自進出管制區可處新台幣5000元以上、2萬5000元以下罰緩，如外籍人士對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的停留期限有疑慮，可向移民署諮詢相關資訊。（編輯：方沛清）1110710

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