積欠房租不願搬離 警強制執行發現房客死亡

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（中央社記者蘇木春台中11日電）姚姓女子在台中市一處社區大樓租屋，因積欠房租遭房東向法院提出搬離強制執行，警方今天到場協助執行時，發現姚女在屋內輕生死亡，案發原因警方正進一步調查釐清。

台中市警察局第五分局今天告訴中央社記者，東山派出所員警於今天下午2時30分，協助民事法院至北屯區環太東路某社區大樓，進行租客搬離的民事強制執行。

警方到場時，由房東委託律師持磁扣開門進入，發現38歲姚女在屋內輕生已明顯死亡，經警方調閱社區監視器確認，死者最後一次進入社區時無人陪同，初步調查現場無外力入侵及打鬥痕跡。

警方調查，姚女在社區11樓租屋，去年9月至今積欠多月房租，房東要求搬離但姚女不願配合，房東向法院提出搬離強制執行。警方已報請檢方相驗死者遺體以釐清死因，並調查案發原因。（編輯：謝雅竹）1110711

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