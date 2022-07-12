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侵占逾億元過奢華生活 女會計求輕判二審不准

2022/7/12 14:14（7/12 15:00 更新）
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（中央社記者劉世怡台北12日電）闕姓女會計Ａ走公司新台幣1億268萬多元，將公司帳戶當作自己的小金庫，過著奢華生活，一審重判後，請求輕判。二審今天仍判她12年6月，另4年6月得易科罰金。可上訴。

判決指出，闕女在一家砂石公司擔任會計，負責公司的帳務管理與製作請款廠商付款明細表等業務，她利用業務上處理公司貨款、營運資金、製作請款廠商付款明細表的機會，把公司帳戶當作自己個人小金庫，侵占款項後過著出手闊綽、經常出國旅遊的奢華生活。

判決指出，闕女4年期間共計從砂石公司取得不法所得新台幣1億268萬2510元；她離職後到另家科技公司擔任會計，近1年期間，使用俗稱「擦擦筆」特殊書寫工具，填寫取款憑條，交由公司負責人蓋用公司大小章後，重新填寫更高的金額而變造取款憑條，再到銀行提款28次，扣除用於公司繳納費用外，餘款389萬4400元歸為己有。

一審認定闕女構成138罪，判應執行12年6月徒刑，另有4年6月徒刑得易科罰金。闕女提起上訴，請求輕判。

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二審台灣高等法院審酌，闕女犯罪所得金額鉅大，犯罪情節嚴重，先將砂石公司帳戶當作個人小金庫，過著出手闊綽、購買名車贈送男友或子女、經常出國旅遊的奢華生活，後來任職公司期間，也利用執行業務之便，侵占財物，嚴重危害社會經濟秩序與個人財產安全，影響真正名義人權益及金融交易秩序。

二審今天駁回上訴，仍判原審刑度，全案還可上訴。（編輯：方沛清）1110712

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