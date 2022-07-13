警政署公布高階警官人事 陳永利陞任副署長

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）因應多名高階警官退休，警政署今天公布32名重要警職人事，其中，警政署保安警察第一總隊總隊長陳永利陞任警政署副署長、警政署保安警察第三總隊總隊長李西河陞任刑事局長。

警政署今天發布新聞稿表示，基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，經參據各適任人選的品德操守、專業能力及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討後，報奉內政部核定，共計調整32人，並統一於18日辦理交接、到任。

其中，陳永利陞任警政署副署長；另，原定明年退休的刑事局長黃嘉祿因申請提前退休，遺缺由李西河接任。

另，警政署鐵路警察局長廖美鈴陞任警政署警政委員，創下首名三線三警階和警政委員的女性警官。

本次異動名單人如下：

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1、警政署保安警察第一總隊總隊長陳永利陞任警政署副署長2、警政署保安警察第三總隊總隊長李西河陞任警政署刑事警察局局長3、警政署警政委員陳卿南調任警政署主任秘書4、警政署警政委員陳耀南調任警政署保安警察第一總隊總隊長5、警政署保安警察第七總隊總隊長李政曉陞任警政署警政委員6、警政署鐵路警察局局長廖美鈴陞任警政署警政委員7、警政署保安警察第六總隊總隊長林水順陞任警政署警政委員8、警政署保安警察第二總隊總隊長廖訓誠陞任警政署警政委員9、警政署保安警察第五總隊總隊長薛文容陞任警政署警政委員10、桃園市政府警察局副局長顏旺盛調任警政署保安警察第二總隊總隊長11、警政署刑事警察局副局長李文章調任警政署保安警察第三總隊總隊長12、高雄市政府警察局副局長賈樂吉調任警政署保安警察第五總隊總隊長13、台中市政府警察局副局長林國清調任警政署保安警察第六總隊總隊長14、新北市政府警察局副局長黃勢清調任警政署保安警察第七總隊總隊長15、台北市政府警察局副局長陳博珍調任警政署鐵路警察局局長16、台北市政府警察局主任秘書林樹徽調任台北市政府警察局副局長17、新北市政府警察局督察長張國雄調任新北市政府警察局副局長18、台南市政府警察局副局長劉崇智調任新北市政府警察局副局長19、警政署勤務指揮中心主任沈伯陽調任新北市政府警察局副局長20、桃園市政府警察局主任秘書廖恆裕調任桃園市政府警察局副局長21、警政署航空警察局副局長林建宏調任桃園市政府警察局副局長22、台中市政府警察局主任秘書高建源調任臺中市政府警察局副局長23、台南市政府警察局主任秘書吳敬田調任臺南市政府警察局副局長24、高雄市政府警察局主任秘書李安淳調任臺南市政府警察局副局長25、高雄市政府警察局督察長葉明潭調任高雄市政府警察局副局長26、警政署保安警察第三總隊副總隊長邱紹洲調任警政署刑事警察局副局長27、警政署國際組組長張錦成調任警政署航空警察局副局長28、警政署人事室主任張淑芳調任臺北市政府警察局主任秘書29、警政署後勤組副組長張文瑞調任警政署國際組組長30、警政署刑事警察局警政監侯東輝調任警政署保安警察第三總隊副總隊長31、警政署警監督察林志盛調任警政署保安警察第三總隊主任秘書32、警政署保安警察第三總隊主任秘書李建民調任警政署警監督察。

本次6、7月退休高階警官包括前警政署長陳家欽、警政署副署長李永癸、警政署主秘江振茂、警政署警政委員劉章遠、警政署刑事局長黃嘉祿、基隆市警察局長劉耀欽、新北市警察局副局長陳木樹和溫枝發、桃園市警察局長陳國進、桃園市警察局督察長蔡祥春等人。（編輯：李亨山）1110713