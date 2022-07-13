涉嫌為中企在台從事記憶體研發 2男子遭起訴
2022/7/13 17:29
（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）中國企業廣東珠海興芯存儲科技透過陳姓、吳姓男子在台設立公司招募員工，違法在台研發記憶體，新竹地檢署今天偵結，將陳男與吳男依違反兩岸人民關係條例罪嫌起訴。
新竹地檢署透過新聞稿表示，陳姓與吳姓男子明知廣東珠海興芯存儲科技與子公司廣東珠海南北極科技，都為中國營利事業，依兩岸人民關係條例規定，需經主管機關經濟部投資審議委員會事前審查許可，並在台灣設立分公司或辦事處，才能從事相關業務活動。
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檢方指出，陳男、吳男卻設立一家公司，作為興芯、南北極在台研發設計等部門員工上班使用，以規避審查，且透過既有人脈、徵才網站，為興芯或南北極招募10餘名員工，並簽立勞動合同書，組成研發設計團隊。
檢方認為，研發設計團隊違法替2家中資在台從事招募、聘用員工及新世代記憶體（RRAM、DRAM）等研發設計活動。全案將陳男與吳男依違反兩岸人民關係條例罪嫌起訴。（編輯：李錫璋）1110713
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