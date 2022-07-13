解散公司欠稅男遭管收 隔天就籌百萬繳款

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（中央社記者王鴻國新北13日電）陳姓公司負責人欠繳營利事業所得稅新台幣260萬餘元，竟解散公司並提空公司存款，法務部行政執行署新北分署日前執行管收，陳男第2天就籌款百萬並辦分期繳交餘款。

新北分署發布新聞稿指出，57歲陳姓男子經營公司販售電子材料，但因欠繳260萬餘元稅款，竟於100年7月間找人頭變更負責人登記，隨即將公司解散。

新北分署表示，財政部北區國稅局於101年將案件移送執行，經行政執行官調查發現，公司解散登記後，公司帳戶存款1400萬餘元在短短2個多月遭提領一空。

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行政執行官於今年7月12日通知陳男說明所提領大額現金流向用途，陳男僅稱時間太久不記得，明顯與常情有違。執行官當天即向新北地院聲請管收，經法官審理後裁准管收陳男3個月。

新北分署表示，陳男當天就被解送至管收所後，管收第2天，陳男就急向親友籌款百萬元，並提供擔保辦理分期繳納餘款，才免除繼續管收之苦。新北分署呼籲，被移送執行義務人誠實納稅才是正道，勿心存僥倖。（編輯：張銘坤）1110713