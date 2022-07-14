國務費除罪化後 高院審扁案更二審15日宣判

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北14日電）前總統陳水扁、妻子吳淑珍等涉國務機要費等案，高院更二審將於15日上午10時宣判。法界人士說，因攸關國務機要費除罪化的會計法條文已修正施行，涉此罪的被告可望獲免訴判決。

陳水扁因病停審，不在宣判範圍。立法院於5月30日三讀通過會計法第99條之1條文修法，將國務機要費除罪化，經總統6月15日公布實施生效。

會計法第99條之1規定，民國95年12月31日以前各機關支用之國務機要計畫費用、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員之財務責任均視為解除，不追究其行政及民事責任；如涉刑事責任者，不罰。

台灣高等法院於立法院三讀通過時表示，法律經總統公布生效後，合議庭會審酌相關事實與法律的適用，並依法審理。

法界人士指出，被告陳水扁妻子吳淑珍、前後任總統辦公室主任馬永成、林德訓、時任總統府出納陳鎮慧所涉會計法第99條之1條文部分，依據刑事訴訟法第302條規定，犯罪後之法律已廢止其刑罰者，應諭知免訴判決，因此他們可望獲免訴判決。

法界人士分析，「免訴」與「無罪」仍有差距，免訴是指被告仍有相關犯罪行為，是因為法律被廢止才獲免訴。而無罪，主要是經過法院實質審理後，認定相關證據無法憑藉以產生有罪之確信，在罪證不足下，判決無罪。

換句話說，本件仍須檢視各被告所涉罪名，若涉及會計法99-1條時，不會被論罪科刑，但如果還涉及其他罪名並構成罪名要件，仍會被論罪判刑。

全案緣於，台灣高檢署查黑中心、最高檢察署特別偵查組（均已裁撤）先後起訴前總統陳水扁等人所涉4大案（國務費案、南港展覽館案、龍潭購地案及洗錢案）；案經併案及一、二、三審審理及發回後，部分案件已判決確定，其餘部分由台灣高等法院進行更二審。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

最高法院發回更二審的部分包括，陳水扁、吳淑珍、馬永成、林德訓、陳鎮慧所涉國務機要費案，吳淑珍、扁家友人蔡銘哲、前力麒建設董事長郭銓慶被訴南港展覽館案洗錢案，陳水扁、吳淑珍、陳鎮慧、蔡銘哲、郭銓慶被訴國務機要費洗錢案，以及陳水扁的兒子陳致中、媳婦黃睿靚被控洗錢案。

台灣高等法院更二審經密集審理，除陳水扁停審、吳淑珍請假，其餘被告均到庭，全案於4月底宣告辯論終結，訂於7月15日宣判。（編輯：李亨山）1110714