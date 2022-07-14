國道狂飆又拒警車攔截 越籍女至少罰2萬9500元

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（中央社記者吳哲豪彰化14日電）越南籍韋姓女騎士騎機車狂飆國1彰化路段，甚至在台中路段逆向，國道警方昨晚在台中機場航廈逮捕韋女，警方指出，韋女騎車上國道以及逃避攔截等行為，至少會被罰2萬9500元。

國道公路警察局第三公路警察大隊員林分隊巡邏車12日下午於國道1號北向218公里處彰化路段，發現一輛機車行駛高速公路便立即攔阻，但騎士堅決不停且屢次鑽車縫逃竄，國道警察顧及騎士及其他車輛安全，續派巡邏車支援，中途甚至封閉全線車道，但騎士仍利用車陣縫隙逃離，而女騎士最後從南向台中大雅交流道槽化線處迴轉至出口匝道，順向下交流道往大雅方向離開高速公路。

國道第三公路警察大隊員林分隊今天發布新聞稿指出，警方循線查出機車騎士韋女是越南籍，住居雲林，不過案件發生後一直沒回家，人都在台中市活動；員警昨天下午接獲通報指在台中國際機場發現韋女騎的機車，韋女人也出現在台中國際機場航廈，於是昨晚將韋女帶回分隊約詢。

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國道三隊副大隊長林宗勳接受中央社記者電訪時指出，韋女接受約詢時，對於為何會騎機車上國道以及遭到警車攔截時為何不依指示停車，供詞避重就輕，不願正面回答問題。

國道警方指出，除將韋女依刑法公共危險罪函送彰化地檢署偵辦外，針對韋女騎機車誤闖國道高速公路、在道路上蛇行以及不聽警察制止或拒絕停車接受稽查而逃逸等行為，也將依違反道路交通管理處罰條例相關規定，合計可處駕駛人罰鍰至少新台幣2萬9500元，駕駛人駕照及機車牌照至少各吊扣6個月。（編輯：陳仁華）1110714