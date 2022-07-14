健保資料庫釋憲案 憲法法庭公告延後宣判

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（中央社記者林長順台北14日電）憲法法庭今年4月26日針對「健保資料庫釋憲案」進行言詞辯論，依法應於3個月內宣判。憲法法庭今天公告，依憲法訴訟法第26條第2項後段規定，延長宣判期間，日期將另行公告。

台灣人權促進會秘書長蔡季勳等人於民國101年間以存證信函向衛生福利部中央健保署表達，拒絕健保署將他們的個人全民健康保險資料釋出給第三者，用於健保相關業務以外之目的。

健保署回函表示，健保資料庫對外提供利用時，均依行為時電腦處理個人資料保護法規定辦理，並有嚴格的資料管理措施，以保障研究資料被合法合理使用。

蔡季勳等人提起訴願遭駁回後提起行政訴訟敗訴確定。蔡季勳等人認為，個人資料保護法第6條等有違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭4月26日進行言詞辯論，辯論終結。

依憲法訴訟法第26條第2項規定，經言詞辯論之案件，其裁判應於言詞辯論終結後3個月內宣示之；必要時，得延長2個月。

據了解，憲法法庭認為本案影響每個國民，至關重要，需要更多時間評議討論，今天公告依憲法訴訟法第26條第2項後段規定，延長言詞辯論終結後宣示判決之期間。宣示判決日期另行公告。（編輯：張銘坤）1110714