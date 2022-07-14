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南投草屯槍擊案疑4死1傷 警方採證偵辦
首頁 / 社會

4度闖入歌手林凡住處 女子遭判拘役65日

2022/7/14 19:23
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（中央社記者蕭博文台北14日電）蔡姓女子被控多次未經許可，闖入歌手林凡住處庭院並擺放不明物品；案經林凡提告，士林地院認定蔡女犯4個侵入住宅罪，今天判處拘役65日，仍可上訴。

士林地方法院判決指出，蔡姓女子於民國108年7月、8月間，4度在林凡、林母已明確拒絕她進入新北市住宅庭院送禮的情況下，仍逕自開啟林凡住處鐵門進入庭院，將不明物品擺放在庭院內木椅後離開。

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判決指出，蔡女無視告訴人已明確拒絕她進入住宅庭院送禮卻逕自進入，侵害居住權人對於隱私空間的決定權，考量她犯罪情節、手段並非暴力、各次侵入住宅時間甚短，也無造成告訴人身體、財產損害，就4次犯行合併判處拘役65日，得易科罰金。

另一方面，蔡女另涉嫌於108年12月間闖入林凡住處，並因拉扯造成林凡右手拉傷，還咬傷林凡的友人，已被法院依侵入住宅、傷害等罪判刑6月，得易科罰金確定。（編輯：張銘坤）1110714

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