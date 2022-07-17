騎士停等紅燈隨機猛刺路人 依殺人未遂判6年半

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（中央社記者林長順台北17日電）28歲陳姓男子今年3月間騎乘機車行經淡水民權路時，無故持刀猛砍一起停紅燈的闕姓男子，所幸闕男送醫後撿回一命；士林地院依殺人未遂罪判陳男有期徒刑6年6月。可上訴。

判決指出，陳男今年3月9日晚間騎乘機車行經新北市淡水區民權路停等紅燈時，見闕男騎乘機車停等於右側，先以腳踹倒闕男機車後，隨即出手毆打闕男頭部，再拿出彈簧刀朝闕男頭部、胸口、脖子等處猛刺，並揚言「給你死」等語。

員警到場後當場逮捕陳男，並將闕男送往淡水馬偕紀念醫院緊急救治，闕男入院時因左側血胸、穿刺傷、肺撕裂傷、右手撕裂傷併大量出血，經緊急手術後，撿回一命。

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士林地方法院審理時，發現陳男與闕男素不相識，陳男行凶前雖有施用安非他命，但於警詢、偵查陳述，均意識清楚，能清晰回想及詳細描述說明，並無欠缺辨識行為的能力。

士林地院審酌陳男持刀在車來人往的市區道路上隨機攻擊路人，手段凶殘，漠視法治，輕忽他人生命，且造成公眾恐慌，嚴重危害公共秩序與社會安寧，考量陳男始終坦承犯行，判處6年6月徒刑。（編輯：陳仁華）1110717