Forever 21結束營業 台北分署徵起413萬欠稅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北19日電）行政執行署台北分署表示，時尚服飾品牌Forever 21結束在台業務後，仍積欠413萬餘元稅款，經Forever 21委任的會計師以營業稅「留抵稅額」抵繳所欠稅款，全案順利清償。

法務部行政執行署台北分署今天發布新聞稿表示，荷蘭商永遠二十一環球有限公司台灣分公司先前以Forever 21品牌於台灣經營服飾等業務，開幕時曾有多名知名藝人站台，引發話題風潮。

台北分署表示，Forever 21自民國108年起即陸續關閉相關門市，並宣布全面撤出台灣；台北國稅局調查認定，Forever 21於105年度的營利事業所得稅有短漏報情事，加計罰鍰後共有413萬餘元稅款待繳納，因Forever 21仍未主動繳納，因此移送執行。

新聞稿指出，台北分署受理後發動執行，雖獲部分成果，但仍有近300萬元稅款未能獲償，經追查發現Forever 21尚有300萬餘元的營業稅留抵稅額，因此主動聯繫Forever 21委任的在台會計師辦理留抵稅額退還抵繳作業，並獲代理人積極回應及處理。

台北分署說，台北國稅局6月底函覆核准Forever 21以留抵稅額抵繳所欠的營利事業所得稅，並於7月間完成相關作業程序，全案清償。

台北分署呼籲，在台結束營業的外國公司，均應恪遵台灣法令並維護商譽，對於在台期間累欠稅費仍需積極處理清償，才能留下美麗身影謝幕。（編輯：張銘坤）1110719