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假投資真吸金近10億 刑事局逮3人送辦

2022/7/19 16:10（7/19 16:41 更新）
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彰化縣林男（前右2）以投資當鋪、布廠、土地開發等名義，謊稱有高投報率向民眾吸收資金後逃逸，警方循線逮捕林男等3人，經清查金流發現，全案吸金詐騙金額近新台幣10億元，訊後送辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年7月19日
彰化縣林男（前右2）以投資當鋪、布廠、土地開發等名義，謊稱有高投報率向民眾吸收資金後逃逸，警方循線逮捕林男等3人，經清查金流發現，全案吸金詐騙金額近新台幣10億元，訊後送辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年7月19日
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（中央社記者蘇木春台中19日電）彰化縣林男以投資當鋪、布廠、土地開發等名義，謊稱有高投報率向民眾吸收資金，林男等人吸金後逃逸，警方循線逮捕林男等3人，查出不法吸金近新台幣10億元，訊後送辦。

刑事局偵查第六大隊第三隊今天告訴中央社記者，刑事局中部打擊犯罪中心去年7月獲報，48歲林男與妻子45歲胡女，以投資當鋪、布廠、土地開發等名義，向不特定民眾吸收資金，並以「每投資100萬元，每月可獲得2萬至3萬元不等的高額利息」，藉以吸引被害人陸續投入資金。

警方查出，被害人起初投入部分資金，並得到數期報酬後即信以為真，除投入自身全部積蓄外，還邀集、介紹親友加入擴大投資，等到數月後均未能如期收取保證的利息，聯繫林男遲遲未獲回應，才得知遭吸金詐騙。

刑事局中打與彰化縣警察局刑事警察大隊組成專案小組調查，警方清查金流發現林男使用數十本人頭帳戶，最多轉帳5層進行洗錢，以規避警方查緝，最後將犯罪所得用以購入私人房產、繳納儲蓄型保單、購買進口轎車及現金領出花用藏匿。

專案小組於去年11月及今年5月間，兵分多路前往台中市、彰化縣等地區執行3波搜索偵辦，全案於今年6月24日將林男、胡女及共犯40歲陳女共3人，依詐欺、違反洗錢防制法與銀行法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

警方清查金流發現，全案吸金詐騙金額近10億元，部分被害人因怕身分曝光名譽受損，不敢報案製作筆錄，目前已清查完成的被害人數有10人，受害金額近5億元。

為保護被害人財產，專案小組搜索查扣犯罪集團名下6輛房車（市價近300萬元），另向法院聲請財產扣押儲蓄型保險保單7張（價值近300萬）、不動產3處（銀行估價5204萬餘元）。（編輯：陳仁華）1110719

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