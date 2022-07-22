行動科技公司欠稅費2248萬元 台北分署全數追回

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（中央社記者蕭博文台北22日電）一家行動科技公司積欠稅費2248萬元，負責人因案潛逃多年，行政執行署台北分署今天表示，經與北檢協調，已以當初檢察官查扣的公司存款清償所有欠費，全案順利終結。

據了解，遭執行的行動科技公司為聯明行動科技股份有限公司，負責人許豐暘被控非法炒作公司股價、製作不實憑證，遭法院判處有期徒刑14年6月定讞，但許男早已潛逃出境。

法務部行政執行署台北分署新聞稿指出，本案行動科技公司主要業務是行動錢包，在早期電子支付等相關平台剛起步、少有人可預期會發展至現今如此普及情況下，可謂是有相當前瞻性及發展性的公司。

新聞稿指出，本案行動科技公司因滯欠民國97年度至98年度的營利事業所得稅、營業稅及健保費等共新台幣2248萬餘元，經財政部台北國稅局等機關移送執行。

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台北分署表示，受理案件後展開調查，發現在案件移送前，該公司負責人即與綜藝一線大哥涉有假交易，且負責人及前妻等人因涉嫌炒作公司股價等案遭起訴，負責人更早已潛逃。

台北分署說，執行公司不動產後受償463萬餘元，但仍有2000多萬元未獲清償；執行人員追查發現該公司仍有部分存款遭台北地檢署扣押，經執行人員與檢方溝通協調，終就扣押存款進行收取並全額清償所欠稅費，順利於6月間清償結案。（編輯：張銘坤）1110722