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假虛擬貨幣平台詐逾5億元 刑事局中打逮19人法辦

2022/7/25 16:25（7/25 16:41 更新）
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台中市陳姓男子等人成立詐騙洗錢集團，架設假虛擬貨幣投資平台，在網路吸引被害人投資，刑事局中打循線逮捕陳男等人，並查扣存摺、電腦等贓證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年7月25日
台中市陳姓男子等人成立詐騙洗錢集團，架設假虛擬貨幣投資平台，在網路吸引被害人投資，刑事局中打循線逮捕陳男等人，並查扣存摺、電腦等贓證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年7月25日
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（中央社記者蘇木春台中25日電）台中市陳姓男子等人成立詐騙洗錢集團，架設假虛擬貨幣投資平台，在網路吸引被害人投資，有60多人受騙上當，被害金額達新台幣5億餘元，刑事局中打循線逮捕陳男等19人送辦。

刑事警察局偵查第六大隊（刑事局中部打擊犯罪中心，簡稱中打）第一隊今天告訴中央社記者，中打依據打詐中心列管的詐騙案件數據分析，發現自民國110年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之際，民眾遭誘騙投入假虛擬貨幣交易平台案件居高不下。

警方透過被害人經由假虛擬貨幣投資平台所匯款的人頭帳戶分析，相同類型被害人達60多人，案經刑事局中打與台中市警察局大雅分局、烏日分局、太平分局，以及嘉義縣警局刑警大隊共同組成專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

辦案人員查出，以32歲陳男為首的詐騙洗錢集團，先虛設人頭公司，收購多筆人頭帳戶並架設偽「HYDAX」虛擬貨幣投資平台，偽造交易紀錄後再由前端詐騙機房人員，透過社群網站或通訊軟體，散播假投資訊息。

詐騙集團成員於交友軟體結識被害人後，再介紹高獲利及零風險的假投資內線消息，吸引被害人大筆投資虛擬貨幣、衍生性金融商品等，再偽造獲利，但實際根本未進行投資。

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集團成員再將詐騙贓款轉入人頭帳戶，層層轉手達到洗錢目的，造成60多名被害人，損失金額高達5億元。

辦案人員今年1月至5月間，發動多次查緝行動前往台中市太平區、烏日區與大肚區等地點執行搜索，拘捕陳姓主嫌與共犯等19人，查扣存摺、電腦、進口休旅車及重機車等贓證物。全案依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌，將陳男等19人移送台中地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1110725

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