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新北警銷燬70公斤3、4級毒品 市價逾2億

2022/7/26 23:25
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（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市政府警察局表示，今天將110年下半年沒入市價逾新台幣2億元的第3、4級毒品共70.7公斤，運送至新店垃圾焚化廠銷燬，為確保運送安全，出動霹靂小組員警全程戒備。

新北市政府警察局刑事警察大隊發布新聞稿表示，為防制毒品危害市民身心，新北警局於今天上午將110年下半年裁處沒入的第3、4級毒品公開銷毀，以強調全力打擊毒品絕不鬆懈的信念。

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警方表示，本次銷燬毒品總重達70.7公斤，除了傳統常見愷他命、FM2、一粒眠等毒品外，其中也包含了摻混4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）卡西酮類咖啡包及奶茶包、梅片等各類型態毒品。

警方表示，這些毒品市價逾2億元，約可供25萬人次吸食，若未及時查獲，將嚴重影響民眾健康及社會治安，為確保運送安全，出動霹靂小組20多名警員荷槍實彈，全程重裝戒備，還由政風及督察人員從旁監辦，確保毒品銷燬的安全性。（編輯：陳正健）1110726

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