求復合未果砍前女友60刀亡 二審判男子無期徒刑

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（中央社記者劉世怡台北28日電）新竹縣林姓男子109年間持刀前往李姓前女友工作的按摩店，懇求復合未果，刺女方60刀致死，再自殘撿回一命。一審判林男無期徒刑，經上訴，二審今天仍判無期徒刑，可上訴。

判決指出，林男與李姓被害人原本是男女朋友並曾同居，民國109年6月19日2人因細故發生爭執，男方徒手傷害及持刀恐嚇女方，女方向法院聲請核發暫時保護令並搬離同居處。

判決指出，林男心懷怨恨，陸續撥打上百通電話騷擾女方，再於109年8月6日上午10時20分許，持廚房刀具赴女方工作的按摩店，懇求女方復合未果後，持刀朝女方砍殺，造成女方頭頸部有3刀、胸腹部有19刀、背部有30刀、四肢有8刀，共計60處刀傷。女方因失血過多休克死亡。

判決指出，林男看見女方倒地後，再持刀自殘尋短，經警方獲報到場，將他送醫而撿回一命。

一審依殺人罪判林男無期徒刑，案經上訴，二審由台灣高等法院審理。（編輯：方沛清）1110728

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