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台中肉羹店瓦斯氣爆 2人受傷波及7輛汽機車

2022/7/29 10:38（7/29 10:51 更新）
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台中市北區一家肉羹小吃店29日上午發生瓦斯氣爆，店內玻璃與家具四散，余姓屋主與妻子住在3樓，下樓查看時不慎遭玻璃割傷，經消防人員包紮後未送醫。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年7月29日
台中市北區一家肉羹小吃店29日上午發生瓦斯氣爆，店內玻璃與家具四散，余姓屋主與妻子住在3樓，下樓查看時不慎遭玻璃割傷，經消防人員包紮後未送醫。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年7月29日
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（中央社記者蘇木春台中29日電）台中市北區一家肉羹小吃店今天上午發生瓦斯氣爆，幸事發當時尚未營業，消防局獲報到場處理，屋內2人遭玻璃劃傷未送醫，氣爆共波及7輛汽機車，意外原因消防局正調查釐清。

台中市消防局告訴中央社記者，上午6時43分獲報，北區錦平街一家小吃店疑似發生瓦斯氣爆，派遣大誠、文昌與中區分隊，出動消防車5輛、救護車1輛及消防人員21人前往處理。

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消防人員表示，案發地點為3層樓建物，1樓經營肉羹小吃店，現場外觀無火煙，1樓後方廚房疑似氣爆，店內玻璃與家具四散，余姓屋主與妻子住在3樓，下樓查看時不慎遭玻璃割傷，經消防人員包紮後未送醫。

氣爆強烈衝擊力使窗戶玻璃與屋內裝潢噴飛屋外，幸事發當時店家尚未營業，另現場遭氣爆波及影響的車輛共計5輛機車、2輛自小客車，警方已陸續通知車主到場處理，案發原因消防局正調查釐清。（編輯：郭諭儒）1110729

台中市北區一家肉羹小吃店29日上午發生瓦斯氣爆，店內玻璃與家具四散，幸事發當時尚未營業。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年7月29日
台中市北區一家肉羹小吃店29日上午發生瓦斯氣爆，店內玻璃與家具四散，幸事發當時尚未營業。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年7月29日
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