嘉縣計程車自撞變形包住電線桿 司機重傷送醫

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嘉義縣鹿草鄉嘉163線碧潭路段4日發生計程車疑似天雨路滑失控側撞電線桿事故，消防人員到場救出駕駛，但已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急將人送醫搶救。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 111年8月4日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣4日電）嘉義縣鹿草鄉嘉163線碧潭路段今晚發生計程車疑因天雨路滑失控側撞電線桿，因撞擊力道大，車體變形把電線桿包住，鍾姓司機被噴飛到後座重傷送醫；事故原因，待調查釐清。

嘉義縣消防局晚間6時5分左右據報，指嘉163線碧潭路段發生計程車自撞車禍，救護車、器材車趕抵，發現計程車司機已噴飛倒在後座，經使用破壞器材將司機救出，送醫前呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，隨即送嘉義長庚紀念醫院急救。

嘉義長庚紀念醫院指出，計程車司機送到醫院時呈現OHCA，經急救後，恢復生命徵象，但因身體多處骨折，仍未脫離險境，截至晚上9時仍在急救中。

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嘉義縣警察局水上分局表示，計程車司機、66歲鍾姓男子行經事故現場時，失控右側車身撞擊路邊電線桿，整輛車體包住電線桿，車體嚴重變形，可見撞擊力道大。

警方指出，事故發生時，嘉義縣鹿草鄉正下著大雨，初步研判計程車行經現場時，疑因天雨路滑失控才會側撞電線桿，但現場無目擊者且無監視器，將進一步調閱沿路監視器畫面釐清事故原因。（編輯：戴光育）1110804