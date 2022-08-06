台鐵猴硐站男子落軌遭列車撞傷 送醫不治

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新北市消防局6日晚間接獲台鐵侯硐車站站長報案，指有一名男子在列車進站時不明原因突然落軌，遭列車撞擊；男子被救出時已呈現OHCA狀態，送醫不治。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年8月6日

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）陳姓男子今晚在台鐵侯硐火車站落軌遭進站列車撞傷，消防人員趕抵救護時，陳男已無呼吸心跳等生命跡象，陳男被送往瑞芳礦工醫院急救仍不治。事故原因，待進一步釐清。

新北市政府消防局表示，今天晚上近8時台鐵猴硐火車站站長報案，指1名男子在列車進站時，因不明原因落軌遭撞傷。

消防局指出，消防人員到場救護時，男子已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。初步急救後，男子被送往瑞芳礦工醫院救治。詳細意外原因，將由警方進一步詳查。

警方表示，獲報後立即指派警員會同消防救護人員到場處置，調查為25歲陳姓男子於猴硐火車站第一月台，在太魯閣號（248班次）進站時落軌。

警方指出，男子被送往瑞芳礦工醫院急救，晚間9時10分許急救無效死亡。後續由鐵路警察局台北分局瑞芳鐵路派出所人員處理。經台灣鐵路管理局查證，這件落軌案影響台北往宜蘭、花蓮、台東共計6班次列車。（編輯：戴光育）