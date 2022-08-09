台東富岡路旁停車遭破窗 10車受害犯嫌收押

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過去曾有民眾到綠島旅遊，車輛停放在富岡漁港路旁遭人毀損，日前又再次發生相同事件。台東警分局表示，7月20日有10輛車受害，已將犯嫌送辦，法院裁定收押。（台東縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年8月9日

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（中央社記者李先鳳台東縣9日電）過去曾有民眾到綠島旅遊，車輛停放在富岡漁港路旁遭人毀損事件，日前又發生，民眾貼文抱怨。台東警分局今天表示，7月20日有10輛車受害，已將犯嫌送辦，法院裁定收押。

網路旅遊節目主持人到綠島拍攝影片，車輛停放在台東富岡漁港路邊，當回來準備開車時發現車窗被損毀，「我的車居然就被人家砸了，這個超明顯，根本只想要砸車，沒想要偷東西，我跟綠島的朋友聊天，他們的車也都被砸過。」

台東警分局今天表示，富岡派出所於7月20日接獲報案，有人在台11線富山段毀損車輛，員警立即前往現場，經查訪及調閱監視器，並由民眾指認，即時逮捕30歲李姓嫌疑人，經統計李嫌沿途共破壞10輛汽車車窗玻璃，並立即通知相關車主。

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警方調查，李姓嫌犯有精神不穩定的情況，因為曾經在該路段發生過車禍致心生怨恨，因而作出破壞的行為，李男另涉嫌連續毀損及公共危險等罪，全案已於7月22日經台東地方法院裁定收押。

台東警分局指出，已加強案發周邊巡邏及安全維護，並呼籲民眾，假期出遊有長時間停車需求，請於停車格或停車場停放，以免影響用路人安全；對於違法行為會依法究辦，決不寬貸。（編輯：謝雅竹）1110809