竹聯幫成員自創毒膠囊兜售 內混4毒遭送辦

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2名竹聯幫明仁會成員租用新北市公寓作為毒品分裝場，並劣製內含愷他命等4種毒品的毒膠囊販售牟利，刑事局獲報循線逮人送辦。圖為警方查扣的膠囊分裝器。中央社記者黃麗芸攝 111年8月9日

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（中央社記者黃麗芸台北9日電）竹聯幫明仁會成員馮男和李男租用新北市公寓作為「西藥房」毒品分裝場，並劣製內含愷他命等4種毒品的毒膠囊於雙北市販售獲牟利，半年營收約400萬元，刑事局循線逮2嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第三大隊第一隊長鄭偉豪表示，今年4月接獲情資指出，有不法販毒集團於雙北地區販賣毒咖啡包，疑因市場競爭激烈、價格混亂，造成獲利銳減，便自行開發新產品毒膠囊，透過網路社群軟體下單交易並於雙北特種行業店販售。

警方隨即組成專案小組偵辦，經調查發現此販毒集團今年1月初於新北市中和區租用公寓2間套房作為毒品分裝場和倉庫，並暱稱為「西藥房」，在此從事分裝製造毒膠囊。

販毒集團對外聲稱，毒膠囊藥效更甚毒咖啡包，不但無臭且發作速度更快、藥效更強，號稱神奇配方可觸發大腦神經元，服用後感覺飄飄欲仙，還被部分消費者取名為「Magic膠囊」。

專案小組經長期偵查蒐證，見時機成熟於7月中旬到新北市據點拘搜行動，現場逮捕明仁會仁堂成員39歲馮男和36歲李男，同時查獲大批毒品粉末、毒膠囊原料、膠囊膜衣及分裝器具。

經搜索發現，犯嫌製造毒膠囊手法極為粗劣簡陋，不但以手工方式填裝，且毒膠囊內含4種毒品粉末，包括二級毒品安非他命、MMA（超級搖頭丸）、第三級毒品卡西酮（喵喵）及愷他命等，且毒膠囊粉末並無定量比例和固定配方，完全隨心情製作，初估半年營收約新台幣400萬元（含販售毒咖啡包和毒膠囊等物）。

警方指出，上述毒膠囊內的毒品毒性反應皆不相同，若一起服用所產生的交互加乘毒效，將造成人體大腦及中樞神經極度混亂，甚至引發休克、痙攣或暴斃死亡，提醒民眾勿輕易試毒。

全案詢後，將馮男和李男依涉違反毒品危害防制條例移請新北地檢署偵辦，馮男裁定收押、李男以10萬元交保。（編輯：李亨山）1110809