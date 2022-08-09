停業診所假借義診招攬病人 金門衛生局查獲送辦

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金門縣衛生局在金寧鄉某停業診所查獲劉姓民眾利用義診名義，聘請未辦理執業登記醫師執行醫療業務，不當招攬病人，全案將依違反醫師法及醫療法偵辦。（金門縣衛生局提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年8月9日

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（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）金門縣衛生局今天表示，在金寧鄉某停業診所，查獲劉姓民眾利用義診名義，聘請未辦理執業登記的醫師執行醫療業務，不當招攬病人，全案依違反醫師法及醫療法辦理。

金門縣衛生局表示，劉姓民眾經營的這家診所3月間開業，當時是由合法醫師看診，但1個月後醫師離職，診所關閉4個多月。劉姓民眾最近透過臉書社群媒體刊登醫療廣告，昨天起以未辦理執業登記的醫師執行醫療業務，遭民眾檢舉。

衛生局相關人員今天前往查察，當場查獲無執業登記的醫師執行醫療業務。衛生局指出，非醫療機構不得為醫療廣告；另依醫師法規定，醫師應向執業所在地主管機關申請執業登記，領有執業執照，才能執業。將依違反醫師法及醫療法辦理。

金門縣衛生局長李錫鑫提醒，醫事人員從事醫療業務，會配戴衛生局核發的執業執照，民眾就診時可藉此簡單分辨是否為密醫執業，若有相關疑問可向衛生局查詢。

衛生局表示，針對非法醫療行為，衛生局會主動查核，確保就醫安全；也呼籲民眾就醫時，應到合法醫療院所尋求合格醫師診治，保障自身權益。（編輯：郭諭儒）1110809