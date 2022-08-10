南部最大賣淫集團藏台南車站前大樓 警攻堅逮34人

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（中央社記者張榮祥台南10日電）台南市警局第五分局今天宣布破獲南部最大人蛇賣淫集團，總部就設在台南火車站正對面的國賓大樓，旗下女子全是外籍，更有留學女大生，不只在台南賣淫，還送到桃園及彰化。

台南市警局第五分局去年11月接獲人蛇賣淫集團藏身在台南火車站正對面國賓大樓的情資，經長期跟監，台南檢警昨天兵分3路在台南、桃園及彰化同步行動。

警方在台南國賓大樓破門逐層搜索，逮捕16名越南籍女子及5名嫖客，另在桃園逮捕1名越南籍女子，在新竹逮捕3名越南籍女子及3名泰國籍女子，警方同時逮獲主嫌王姓夫妻等6人，且起出新台幣320萬元及帳冊、點鈔機、拉客用手機、國外SIM卡、保險套、漱口水、毛巾等物。

警方初步調查，集團由49歲王男及34歲黃女夫妻檔操控，成員包括馬伕43歲林姓男子、會計43歲黃姓女子、41歲黃姓男子及32歲林姓男子；賣淫女子多是失聯移工，但也有來台留學的大學生。

警方表示，王姓夫妻檔以國賓大樓為總部，不只在台南插旗，還將賣淫女子送到桃園及彰化，每次收費3000元至3500元；集團營運是以多個人頭身分租下大量日租套房為色情交易場所，設下重重門鎖及監視器，以一樓一鳳方式賣淫。

此集團組織嚴密，利用外籍女子辦理入境來台費用不夠，先行出資讓女子合法打工或以求學名義入境，待女子來台時，再以同鄉遊說賣淫償還費用，女子只能待在狹小出租套房等待接客，房間鑰匙及控制器由集團成員保管，還有多組雲端監視器監視女子一舉一動。

外籍女子初期賣淫費用全由集團取走，待償還欠債後才可分紅，這些女子多由集團以通訊軟體聯繫，彼此之間幾乎無法碰面，也增加警方偵辦蒐證的困難度。

警方訊後將依組織犯罪條例、人口販運及妨害風化等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1110810