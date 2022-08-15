加拿大少女網路性暴力為鑒 中市警製動畫提醒學子

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（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中市警察局婦幼警察隊以2012年加拿大女子阿曼達陶德案為例，繪製3分20秒動畫影片，提醒學子在暑假期間，不要因一時選擇錯誤，成為私密影像外流的受害者。

婦幼隊今天透過新聞稿指出，2018年到2020年期間，南韓發生震驚社會的「N號房事件」，揭發失控的數位時代及流動性暴力的存在。日前台灣也破獲2大偷拍論壇，約300名女性受害，論壇販賣的偷拍影片還附上被害人個資，造成被害人在虛擬、真實世界裡的隱私遭受侵犯。

婦幼隊指出，「數位網路性別暴力」案件，早在2012年從加拿大少女無聲的控訴影片開始，甚至推動加拿大政府立法控制網路暴力行為，該案即為「阿曼達陶德自殺事件」，此次宣導影片以該案例製成動畫，敘述少女阿曼達如何落入受騙陷阱成為性私密影像外流的受害者，更指出他人網路霸凌行為也是悲劇的主要原因。

婦幼警察隊隊長高嘉陽表示，網路性暴力事件的受害者，在得知真相後往往身陷自責、悲憤、無力等情緒之中，有些人還會產生自殘、自殺的念頭，這一切也有可能發生在每一個人身上。

台中市警察局呼籲，如不幸遇到性隱私影像外流事件，請先將頁面截圖、紀錄時間、發文者帳戶名等資訊，向警方或適當管道尋求協助。（編輯：陳政偉）1110815