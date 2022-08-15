台南路面突現坑洞 汽車停等紅燈前輪陷入

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台南市南區健康路二段西向接近金華路口處柏油路面，15日下午突然出現一處塌陷坑洞，一輛自小客車停等紅燈時，右前輪陷入坑中。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月15日

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市南區健康路二段西向接近金華路口處柏油路面，今天下午突然出現一處塌陷坑洞，一輛自小客車停等紅燈時，右前輪陷入，警方趕緊派人疏導交通，並通報工務單位搶修。

由於路面塌陷處旁邊就是台南市政府警察局第六分局金華派出所，警方獲報派員到場擺放交通錐，協助引導後方車輛繞過事故現場，並通報台南市政府工務局前往搶修。

警方指出，自小客車沿健康路內側車道西向行駛，下午4時30分左右在金華路口停等紅燈時，右前輪突然下陷到路面坑洞中，車身向右傾斜，車上人員沒有受傷。

台南市政府工務局指出，已派員前往現場處理，出現坑洞原因還需進一步釐清。（編輯：郭諭儒）1110815