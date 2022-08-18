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三峽榮民之家命案 87歲嫌攻擊2臥床住民致死
首頁 / 社會

三峽榮民之家命案 87歲嫌攻擊2臥床住民致死

2022/8/18 10:01（8/18 10:09 更新）
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新北市三峽區一處榮民之家8日凌晨發生命案。87歲孔姓男子涉嫌以碎玻璃和熱水瓶攻擊66歲褚男，再到另一床勒死94歲張男。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年8月18日
新北市三峽區一處榮民之家8日凌晨發生命案。87歲孔姓男子涉嫌以碎玻璃和熱水瓶攻擊66歲褚男，再到另一床勒死94歲張男。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年8月18日
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（中央社記者高華謙新北18日電）新北市三峽區一處榮民之家今天凌晨發生2死命案，87歲孔姓男子與臥床的66歲褚男發生口角後，孔男涉嫌以碎玻璃和熱水瓶攻擊對方，再跑到另一床勒死94歲張男，2名傷者送醫不治。

新北市政府警察局三峽分局接獲報案，指稱三峽一處榮民之家內榮民孔男疑與褚男有買賣營養品糾紛，2人凌晨0時30分發生口角後，照護人員先將精神狀況不穩的孔男以束帶固定在床上。

約4小時後，孔男突然掙脫束帶並以玻璃瓶碎玻璃及熱水瓶攻擊褚男，照護人員立即上前制止並對褚男急救，孔男趁此時又跑到另一床以繩子勒94歲張男。

孔男疑因懷疑張男平日對他不利，因此下手行凶。警方到場前張男已無心跳，褚男與張男送醫急救後不治。

警方表示，3人在榮民之家內住的這區大多收治行動不便、無法自理並需要照護的人。其中2名死者都臥病在床，孔男肢體狀況良好不過精神狀況不佳。

員警依現行犯逮捕孔男，將以殺人罪移送偵辦。（編輯：張雅淨）1110818

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